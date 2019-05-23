2019/05/23 | 21:59

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بدء احتفالية تأسيس منظمة بدر لـ٣٨ بحضور رسمي وجماهيري

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بدء احتفالية تأسيس منظمة بدر لـ٣٨ بحضور رسمي وجماهيري

الخميس 23 مايو 2019 - 21:49

بدء احتفالية تأسيس منظمة بدر لـ٣٨ بحضور رسمي وجماهيري

بدء احتفالية تأسيس منظمة بدر لـ٣٨ بحضور رسمي وجماهيري

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