2019/05/23 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان أهلنا | أجواء رمضانية في قضاء المحمودية- بغداد | تقديم: أحمد الحاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jMQmbKmNDk4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان أهلنا | أجواء رمضانية في قضاء المحمودية- بغداد | تقديم: أحمد الحاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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