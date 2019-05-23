الزراعة: العراق بحاجة الى اكثر من 15 مليار شجرة لمكافحة التصحر

2019/05/23 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، ان العراق بحاجة الى اكثر من 15 مليار شجرة مختلفة الانواع لتشجير المساحات التي تعاني من التصحر في عموم المحافظات.وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر بالوزارة راوية مزعل في تصريح لوكالة النبأ للاخبار ان "هناك مساحات كبيرة جدا مهددة بالتصحر في عموم العراق وهذه المساحات تحتاج الى زراعة اكثر من 15 مليار شجرة ليتم تحويلها الى مساحات خضراء"، مبينة ان "الحزام الاخضر يحمي المناطق من التأثيرات البيئية ويغير في طبيعة المناخ فضلا عن كونه يمثل مصدا للعواصف الترابية".

وأضافت ان "البنك المركزي أطلق قبل شهرين مبادرة للتشجير تضمنت إنتاج وزراعة مئتي ألف شجرة ضمن حملات القضاء على التصحر والتكيف مع التغييرات المناخية والتقليل من الآثار السلبية للعواصف الغبارية والرملية".

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