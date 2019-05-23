2019/05/23 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

#عاجل_الغدير | العامري: يجب الحفاظ على السيادة العراقية ومحاربة آفة الفساد في البلاد

الاخبار العاجلة

#عاجل_الغدير | العامري: يجب الحفاظ على السيادة العراقية ومحاربة آفة الفساد في البلاد

الخميس 23 مايو 2019 - 22:19

#عاجل_الغدير | العامري: يجب الحفاظ على السيادة العراقية ومحاربة آفة الفساد في البلاد

#عاجل_الغدير | العامري: يجب الحفاظ على السيادة العراقية ومحاربة آفة الفساد في البلاد

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل_الغدير | العامري: يجب الحفاظ على السيادة العراقية ومحاربة آفة الفساد في البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل_الغدير | العامري: يجب الحفاظ على السيادة العراقية ومحاربة آفة الفساد في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).