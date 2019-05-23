بالصور: مسحيّون وإيزيديون يكسرون حواجز المناطقية ويحتفلون في رمضان مع أهالي قرية عمر قابچي.

2019/05/23 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل نشطاء إيزيديون ومسيحيّون يدخلون لقرية لم يدخلها المجتمع المدني أبداً ويحتفلون مع أهالي القرية بفعاليات رمضانية.ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى الذي تنفّذه منظمة جسر إلى الإيطالية وتموّله GIZ الألمانية قام مركز بعشيقة بمدّ جسور المحبّة والثقة لأهالي قرية عمر قابچي غدا في قرية عمر قابجي التي تبعد […]

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