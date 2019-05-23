الناشطة الايزيدية نادية مراد تلتقي وزير خارجية المانيا في برلين

2019/05/23 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ برلين التقت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة و الحائزة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي “نادية مراد”، وزير خارجية المانيا السيد “هايكو ماس” اليوم الخميس 23 أيار/ مايو 2019، في مقر وزارة الخارجية الالمانية في برلين . ونشرت الناشطة الايزيدية “نادية مراد” تغريدة على حسابها الشخصي في شبكة التواصل الاجتماعي التويتر ، […]

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