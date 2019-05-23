2019/05/23 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب محمد الكربولي، الخميس، العملية الإرهابية التي استهدفت قوات الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي الأنبار.وقال الكربولي في بيان اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "استهداف الحشد الشعبي في القائم يعكس استغلال تنظيم داعش الارهابي لخلاياه النائمة لزعزعة امن واستقرار القضاء".وأضاف الكربولي، أن استهداف الحشد الشعبي "محاولة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن البرلمانية تدين استهداف الحشد الشعبي في القائم) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن البرلمانية تدين استهداف الحشد الشعبي في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).