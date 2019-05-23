2019/05/23 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b1W4YpRHPXI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تمر ولبن - 2019/5/23) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تمر ولبن - 2019/5/23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).