الخارجية الأمريكية: لدينا تقارير تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية في هجوم سوريا

2019/05/23 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، ان الولايات المتحدة لديها تقارير عدة تشير إلى التعرض لأسلحة كيماوية في هجوم شنته قوات الحكومة السورية في شمال غرب سوريا لكن لم تصل بعد إلى نتيجة قاطعة.وقالت المتحدثة مورغان أورتاغوس للصحفيين، بحسب “رويترز”، “لدينا بالفعل العديد من المصادر منها مقابلات مع أشخاص

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