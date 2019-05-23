كيف تحافظ على لياقتك في يوم واحد

2019/05/23 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعلم جميعا أن التمارين الرياضية مفيدة وضرورية للحفاظ على صحة الجسم وتعزيز الصحة العقلية، ويمكن أن تساعد في تخفيف الوزن.وكشف تقرير جديد أن غالبية الأفراد لا يملكون وقتا إضافيا لممارسة تمارين اللياقة البدنية.وبهذا الصدد، كشفت “ذي صن” البريطانية عن كيفية ممارسة الرياضة، حتى لو كنت أكثر الناس انشغالا.– السابعة صباحا: الاستيقاظ والتمدد

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