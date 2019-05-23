"صالح" يعود إلى العراق بعد زيارة قصيرة إلى الأردن

2019/05/23 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم الخميس، إلى البلاد بعد زيارة قصيرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

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