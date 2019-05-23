2019/05/23 | 22:57

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تدشين اول محطة شحن للسيارات الكهربائية في ايران

اعلن المدير التنفيذي لمجموعة ‘مبنا’ الايرانية عباس علي آبادي عن

تدشين اول محطة شحن للسيارات الكهربائية في طهران من قبل هذه الشركة

لتنضم ايران الى الدول المالكة لمثل هذه المحطات.

وقال علي آبادي في كلمته خلال مراسم افتتاح اول محطة شحن للسيارات

الكهربائية في ايران في برج ميلاد بالعاصمة طهران، ان هذه المحطة تم

تدشينها على مساحة 700 متر مربع وتتضمن خطين لشحن السيارات

والدراجات الكهربائية.

واضاف، ان الخط الاول مخصص لشحن السيارات بصورة سريعة وبطيئة فيما

الخط الثاني مخصص لشحن الدراجات.

واوضح بان الشحن يجري وفقا للمعايير الدولية التي تم توطينها من قبل

خبراء البلاد واضاف، ان الشحن السريع (أي سي) في هذه المحطة يتم

بقدرة 43 كيلوواط وبالامكان الاستفادة منه من قبل جميع السيارات

الكهربائية ذات المواصفات القياسية.

وقال، ان الخط الثاني مزود بجهازي شحن بقدرة 5.5 كيلوواط للدراجات

الكهربائية، لافتا الى ان تدشين هذه المحطة يساعد في خفض تلوث الجو

في طهران.

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