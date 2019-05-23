2019/05/23 | 22:57

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السيد عمار الحكيم يشدد على إعتماد سياسة الوساطة بين طهران وواشنطن

تأریخ التحریر: : 2019/5/23 22:56

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