ميسي يواجه الصحفيين لأول مرة منذ أربع سنوات

2019/05/23 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن برشلونة بطل الليغا أن قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه سيكونان بصحبة المدير الفني إرنستو فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي، غدا

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