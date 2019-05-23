الساموك يكذب تصريح وائل عبد اللطيف بوفاة عبود التميمي

2019/05/23 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الخميس، على تصريح للنائب السابق وائل عبد اللطيف.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك، في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه

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