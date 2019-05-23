لهذا الاسباب.. البرلمان يهدد باستجواب وزير المالية وقطع مستحقات كردستان

2019/05/23 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب يوسف الكلابي، اليوم الخميس، ان هناك خيارين للتعامل مع اقليم كردستان سيصار العمل باحدهما بعد عدم التزام الاخير بفقرات قانون الموازنة المالية بشأن تسليم الصادرات النفطية الى بغداد حتى الان.واوضح الكلابي في تصريح لـوكالة النبأ للأخبار، ان "الحكومة الاتحادية اما ان تقطع مستحقات ورواتب اقليم كردستان اعتبارا من شهر تموز الماضي الى ان يتم تصفية موضوع النفط بين الجانبين، او استجواب وزير المالية الاتحادي فؤاد حسين في مجلس النواب".

واضاف، ان "استجواب الوزير خيار قانوني ودستوري بشأن تسليم الاموال الى الاقليم دون ان تتسلم بغداد ما حددته الموازنة من صادرات النفط وهي 250 الف برميل على الاقل الى بغداد".

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