سرايا السلام: عملنا يتركز في العراق فقط.. وهذا هدف تشكيلنا

2019/05/23 | 22:57

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت المعاونية الجهادية لسرايا السلام، الخميس (23 أيار 2019)، ان عمل السرايا السلام يتركز في العراق فقط، فيما كشفت عن الهدف وراء تشكيلها.

وقالت المعاونية في بيان لها، إنها "توكد ان عمل السرايا يتركز في العراق فقط وبالمناطق المعلنة والمعروفة لدى القاصي والداني".

وأشارت الى أن "تأسيسَ سرايا السلام جاء من أجل رفعة عراقنا الحبيب وحماية مقدساته من دنس شذاذ الآفاق".

وكانت سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، قد كشفت، الخميس (23 أيار 2019)، حقيقة انتماء "شبكة السلام 313" في المانيا، اليها.

وقال المتحدث باسم السرايا صفاء التميمي، لـ (بغداد اليوم)، إن "السلطات الامنية في المانيا القت القبض على مجموعة تطلق على نفسها (كروب 313)، وهذه المسميات لا تمت لسرايا السلام باية صلة لا من قريب او من بعيد".

وبين التميمي أن، "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمر ان تعمل سرايا السلام فقط في محور جنوب صلاح الدين وسامراء ومحيطها في جزيرة سامراء وفي قاطع الدجيل وفي سور كربلاء"، مؤكدا أن، "سرايا السلام لم ولن يكن لها اي عمل خارج العراق".

وكان تقرير الماني تحدث، الخميس 23 ايار 2019، عن شبكة "السلام 313" التي اسسها عراقيون وشنت السلطات الالمانية حملة واسعة ضدها بمشاركة أكثر من 500 من رجال الشرطة اجروا عمليات تفتيش لـ 49 منزلا في 11 مدينة وبلدة ألمانية.

ونقل التقرير الذي اعدته محطة DW دوتش فيلة الواسعة الانتشار في المانيا عن شخص قالت انه هدد من قبل الجماعة التي عرفت بأنها فريق للدراجات النارية انه عراقي وهدد من "السلام 313"، لأنه يعيش بأسلوب معيشة الغرب، ولأنه يعبر عن رأيه بكل حرية، وبإمكانه أيضا أن يوثق كل شيء، فجهازه المحمول معبأ برسائل التهديد بالقتل، ممن يطلقون على أنفسهم اسم "السلام".

ويقول التقرير ان الشخص المهدد بالقتل ينحدر من العراق أيضا وهرب من وطنه، ولأسباب أمنية لا يرغب المتحدث في كشف اسمه في هذا التقرير، وهو بذلك يأخذ بنصيحة جهاز أمن الدولة الالماني، ويضيف أنه يعرف عراقيين آخرين يعيشون في المنفى تلقوا تهديدات مماثلة.

وبعد هذه المعلومات الأولية توجهت DW بتاريخ العاشر من أيار وفقاً للتقرير بالسؤال خطيا إلى هيئة حماية الدستور (جهاز الاستخبارات الداخلية) في ولاية شمال الراين ويستفاليا تمحور حول المعلومات المتوفرة عن جماعة "السلام 313".



فجاء الرد هاتفيا يقول إنه لا يمكن كشف المعلومات علنا عن الجماعة.



فقط خطط المداهمات الكبيرة بمشاركة أكثر من 500 عنصر شرطي كانت قد دخلت مرحلة حاسمة.



فقد تم لاحقا تفتيش 49 منزلا في 11 مدينة وبلدة في أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، ولاية شمال الراين ويتسفاليا.

وحسب معلومات وزير داخلية الولاية هيربرت رويل استغرقت التحضيرات لشن المداهمات عدة أشهر.

وأوضح الوزير أيضا أن المداهمات كانت تهدف لضبط أدلة واثباتات.



فالتهم الموجهة ضد شبكة "السلام 313" العراقية متنوعة وكثيرة.



وعمليا تجري التحريات ضد 34 مشتبها به عراقيا وسوريا.



والتهم متنوعة: خروقات لقانون رقابة أسلحة الحرب وتهريب البشر وتزوير جوازات السفر إلى جانب جنح تتعلق بالمخدرات.

وتحدث الوزير رويل عن تحقيق نجاح كبير فيما يخص توجيه ضربة قاصمة للجريمة المنظمة.



بيد أن الوزير لم تتوفر لديه معلومات عما إذا كانت للشبكة نشاطات خارج ولاية شمال الراين ويستفاليا أم لا وفقاً للمحطة.

ويقول التقرير أن زعيم الجماعة محمد بنية لم يختر اعتباطا كنية "أبو مهدي".



فالمهدي عند المسلمين الشيعة يعتبر من أحفاد النبي محمد وسيظهر في نهاية الزمان ليقضي على الظلم والفساد على الأرض، حسب العقيدة الشيعية.



كما أن الرقم 313 لم يأت اعتباطا، فهو يشير إلى عدد الرجال، الذين سيرافقون المهدي عند ظهوره على الأرض في آخر الزمان.

ويتابع تقرير المحطة الالمانية أما أرقام لوحة إحدى السيارات، التي تظهر في الفيديو وتبدأ بحرف "E"، فهي تشير إلى مدينة إيسن، وهي من مدن منطقة الرور الصناعية بولاية شمال الراين ويستفاليا بغربي ألمانيا، حيث يعيش ويقيم أبو مهدي.



وفي إيسن نشرت صحيفة محلية أول مرة عن جماعة "السلام 313" في كانون الأول/ ديسمبر 2017.



آنذاك تعرض مقهى زعيم الجماعة لاعتداء من قبل جماعة لبنانية منافسة، والسبب كان الصراع على مناطق النفوذ وجني الإتاوات من أصحاب المحلات والأشخاص.

والملاحظ بحسب التقرير ان تقرير المباحث الجنائية في ولاية شمال الراين فيستفاليا عن الجريمة المنظمة ووضع العصابات العائلية لا يشير بالاسم إلى جماعة "السلام 313"، لكنه ينوه بشكل خاص إلى وجود منافسة حادة ومساعي فعلية لإزاحة بعض الجماعات الإجرامية منها تركية ومنها لبنانية ومنها كردية، وذلك من قبل جماعة تتألف من عراقيين وسوريين.

ويصف التقرير أسلوب هذه الجماعة التي ينحدر أعضائها من بلدين مزقتهما الحروب في المشهد الإجرامي، بأنهم أولي قوة هيمنة كبيرة ويمارسون أقصى درجات العنف.

وفي هذا السياق أكد أحد العاملين في وزارة الداخلية للمحطة بأن جماعة "السلام 313" يشتبه بمزاولتها لنشاطات على خلفية دينية وسياسية.



وتحديدا يشتبه بقيام المجموعة بدعم "إخوانهم في المذهب المسلحين في العراق".

ويجري الحديث بتواتر وفقاً للتقرير عن وجود علاقات وصلات بين مجموعة قائدي الدراجات النارية بجماعة "السلام 313" وما يعرف بسرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.



حيث تحمل المجموعة العراقية في شعارها حمامة، كما هو الحال مع الحمامة الموجود في شعار جماعة "السلام 313" في ألمانيا.

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