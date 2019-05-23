2019/05/23 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ان البثور تبدأ بالظهور على الوجه بشكل تدريجي وهكذا تكون في البداية غير مرئية بشكل واضح، إلا أنها تصبح أكبر حجماً واحمراراً مع مرور الأيام وهو ما ينعكس سلباً على الإطلالة.وما لا تعرفه الكثيرات هو أنه يمكن منع حدوث هذه المشكلة من خلال القيام بحيلة ذكية، لكن أولاً يجب الانتباه إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعانين من البثور؟ طبقي هذه الحيلة لاخفائها وكالة خطوة برس.

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