انطلاق احتفالية منظمة بدر بذكرى تأسيسها لـ٣٨ .. والعامري يشدد سيادة العراق

2019/05/23 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافتتح الأمين العام للمنظمة هادي العامري الحفل بكلمته التي أدان فيها سياسة تجويع الشعوب وفرض الإدارة الأمريكية بالقوة، معربا عن تعاطف الشعب العراقي مع هذا وثمن دور الجمهورية الإسلامية في عدم التصعيد نحو الحرب مع الولايات المتحدة.وفيما يتعلق بالشأن العراقي شدد العامري على أن "الجميع يتحمل المسؤولية في دفع التحديات عن العراق" وفيما أكد على الحفاظ على السيادة العراقية ومحاربة آفة الفساد في البلاد"، طالب القضاء والنزاهة باتخاذ قرار جاد نحو محاربة الفساد".هذا وجدد تأكيده على وجوب "الحفاظ على النصر الكبير على الإرهاب من خلال اليقظة والحذر".

انتهى.ص.هـ.ح.

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