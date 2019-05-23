2019/05/23 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة فيسبوك أنها ستبدأ نشر إعلانات على تطبيق واتساب للمراسلات النصية المملوك لها خلال أشهر، في خطوة للاستفادة تجاريا من المنصة.وقالت شركة فيسبوك إنها ستسمح بنشر إعلانات على تطبيق واتساب مطلع العام 2020، في محاولة للاستفادة من العدد الكبير من المشتركين في التطبيق للترويج للمنتجات والتسويق.وبلغ عدد مستخدمي واتساب، المملوك لشركة فيسبوك، أكثر من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واتساب يبدأ عرض الإعلانات خلال أشهرهكذا ستظهر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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