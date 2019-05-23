صالح يعود الى البلاد

2019/05/23 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عاد رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم الخميس، الى البلاد بعد زيارة قصيرة الى الأردن استمرت لساعات.وألتقى صالح خلال زيارته ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء ثلاثي تم خلاله بحث تطوير العلاقات بين الدول الثلاث و أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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