المالكي: الدول لا تسقط بالحصار وكوبا وصدام خير دليل

2019/05/23 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أنه لا يمكن اسقاط الدول بواسطة الحصار، مستشهدا بتجربة كوبا والنظام السابق الذي لم يسقط بالحصار.وقال المالكي في كلمة القاها خلال احتفالية نظمتها منظمة بدر بمناسبة الذكرى الـ38 لتأسيسها وتابعتها /المعلومة/، إن “ العراق والمنطقة يعيشان حالة استثنائية وخطيرة في ظل تصاعد التوتر بين أميركا […]

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