العراق يتجه لروسيا بمجال الكهرباء والغاز

2019/05/23 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعرب وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، اليوم الخميس، عن ترحيبه بالشركات الروسية لتطوير قطاع الطاقة في العراق.وقال الخطيب في تصريح صحفي”روسيا لديها اهتمامات في العراق، مثل تطوير قطاع الغاز وحقول النفط”، مبينا “وجود تواصل مع الجانب الروسي لتحقيق الأهداف المشتركة”.وأضاف: “نحن في تواصل مع الجانب الروسي والشركات الروسية، وفي حال قدموا […]

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