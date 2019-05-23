منصور مرعيد يؤكد أن نينوى ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة لإغاثتها من الدمار

2019/05/23 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المحافظ منصور مرعيد في بيان، أن المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة لإغاثتها من الدمار، واعادة الحياة الى طبيعتها، وعودة جميع المهجرين إليها، متعهدا بفتح الباب امام الجميع للعمل بروح الفريق الواحد.

ولفت مرعيد الى أن حجم المسؤولية والكارثة كبير جدا ولا يمكن العمل على إعادة اعمار نينوى ما لم تتضافر الجهود، وجعل الاولوية لتوفير الخدمات والبدء بحملة اعمار واسعة يشارك فيها الجميع.

وأضاف أن بمساعدة المواطنين للحكومة المحلية سيتم تجاوز اخطر مرحلة من مراحل نينوى التي شهدها التاريخ يحسب البيان.

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