نائب سابق: التدرج الوظيفي هو

2019/05/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى النائب السابق عن تيار الحكمة محمد اللكاش، أن التدرج الوظيفي هو "الحل" لإنهاء المناصب بالوكالة.

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