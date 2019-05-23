2019/05/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المجلس الاعلى للامن القومي الايراني:إن لن يتم تغيير السلوك تجاهنا سنستمر في نفس الطريق ..





المجلس الاعلى للامن القومي الايراني : نقول بكل صراحة؛ إن لن يتم

تغيير السلوك تجاهنا ويتم تأمين مصالح ايران

وإن لم يتم اتخاذ خطوات عملية بدل الأقوال، سنستمر في نفس الطريق ..

لن يكون أي مفاوضات مع أمريكا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الاعلى للامن القومي الايراني:إن لن يتم تغيير السلوك تجاهنا سنستمر في نفس الطريق ..) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الاعلى للامن القومي الايراني:إن لن يتم تغيير السلوك تجاهنا سنستمر في نفس الطريق ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).