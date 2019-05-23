بعد اختتام زيارته.. صالح يعود إلى البلاد

2019/05/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الخميس، ان الاخير اختتم زيارته للاردن وعاد الى البلاد.

وقال المكتب في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه ان

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