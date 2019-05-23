2019/05/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الخميس ان هناك كتلا سياسية تطالب باستحقاقها في رئاسات الهيئات المستقلة والمدراء العامين ووكلاء الوزراء والدرجات الخاصة.وأوضح الكناني في تصريح لوكالة النبأ للأخبار ان "هناك توافقا واتفاقا جرى بين الكتل السياسية على توزيع الدرجات الخاصة بين تلك الكتل طبقا للاستحقاق والتمثيل على عكس ما جرى عند تشكيل الحكومة وحديث الكتل عن ترك الامر باختيار الوزراء لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي".

واضاف "بعض الكتل لن تتنازل عن ما تسميه استحقاقا في الدرجات الخاصة بعد عدم حصولها على مناصب وزارية في الحكومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اتفاق بين الكتل على تقاسم مناصب الدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: اتفاق بين الكتل على تقاسم مناصب الدرجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).