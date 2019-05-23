برلمان كوردستان يصوت على انتخاب رئيس جديد للإقليم الأسبوع المقبل

2019/05/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نتوقع حصول نيجيرفان البارزاني على 90 صوتاً

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