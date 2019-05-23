2019/05/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس (23 ايار 2019)، إنه سيرى إمكانية ارسال قوات اضافية الى الشرق الاوسط، فيما أشار الى أن امريكا دمرت داعش بشكل كامل في العراق وسوريا.

يتبع ..

بغداد اليوم- الديوانية

كشف مصدر مطلع من داخل مجلس محافظة الديوانية، الخميس (23 ايار 2019)، عن تمكن كتلتي "الفضيلة" و "سائرون" واعضاء من "الحكمة" من تشكيل كتلة مضادة لتحركات كتلة "بدر" بالمجلس.

وقال المصدر

بغداد اليوم- بغداد

أكدت المعاونية الجهادية لسرايا السلام، الخميس (23 أيار 2019)، ان عمل السرايا السلام يتركز في العراق فقط، فيما كشفت عن الهدف وراء تشكيلها.

وقالت المعاونية في بيان لها، إنها "توكد ان عمل السرايا يتركز في العراق فقط وبالمنا

بغداد اليوم- ديالى

اتهم رئيس كتلة "النصر" وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب رياض التميمي، الخميس (23 أيار 2019)، محافظ ديالى مثنى التميمي بمنع مدير وموظفي مكتبه من الدخول لديوان المحافظة، فيما طالب رئيس الوزراء بالتدخل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب: دمرنا داعش بشكل كامل وسنرى إن كنا نحتاج إضافة قوات في الشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب: دمرنا داعش بشكل كامل وسنرى إن كنا نحتاج إضافة قوات في الشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).