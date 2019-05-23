2019/05/23 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن لا هناك حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب إيران، معلنا استعداده إجراء هذه الخطوة عند الضرورة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: لا أعتقد أن هناك حاجة لإرسال قوات إضافية إلى المنطقة بسبب إيران وكالة خطوة برس.

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