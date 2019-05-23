التعليم تتعهد بإنهاء مناصبها بالوكالة الشهر المقبل

2019/05/23 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انهاء المناصب بالوكالة الشهر المقبل.

وقال وزر التعليم قصي السهيل في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه" نعمل في وزارة التعليم العالي الان لتقويم اداء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات كافة ومستويات اخرى لانهاء العمل بالوكالة".واضاف" سننهي ذلك نهاية الشهر المقبل ونستند لمعايير دقيقة في الاختيار تعتمد على توافر القدرة الابداعية والنزاهة ومدى الاستعداد لتنفيذ البرنامج الحكومي واشتراطات اخرى يتطلبها المنصب العام".واشار" كما سنجتهد ونجاهد بالابتعاد عن الضغوط والتدخلات في الاختيار ونعترف بانها كبيرة".انتهى

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