تحرير كربلائية في الديوانية ومفاجأة بهوية الخاطفين

2019/05/23 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ حررت قوة أمنية، امرأة مختطفة في محافظة الديوانية.وذكر بيان لقيادة شرطة الديوانية انه “وبعد بلاغ من قيادة شرطة كربلاء المقدسة عن حالة اختطاف لفتاة تبلغ من العمر ٣٠ عاما تم تشكيل فريق عمل وجمع المعلومات عن تواجد الفتاة في أحد الأحياء السكنية وتحريك قوة أمنية من مركز شرطة الإسكان وإلقاء القبض […]

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