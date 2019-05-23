2019/05/23 | 23:59

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خرازي: ايران مستعدّة للتصدّي للولایات المتّحدة بجمیع الأشکال

أكد الديبلوماسي الايراني صادق #خرازي

أن ايران مستعدّة للتصدّي للولایات المتّحدة بجمیع الأشکال وقد صمّمت

برامجها في حال وقوع حرب من الجانب الاميركي.وعبر برنامج "من طهران" على شاشة العالم قال خرازي أنه لایمکن التنبّؤ

بتوجّه الولایات المتّحدة أو الإستراتیجیة الموجودة في مخیّلتها.

فالرسائل المختلفة التي یبعث بها الأمریکیون بشکل مباشر أو غیر مباشر

تشیر إلی عدم رغبتهم في دخول أيّ حرب وأنهم وضعوا المحدودیات

والإعتداء إلی جانب الحظر الإقتصادي في أذهانهم، وهذه کلّها تُعتبر من

ألاعیبهم.وفيما يخص بعض الدول في

#الخليج_الفارسي وما يقال عن محاربة تصدير النفط الايراني قال

خرازي بأن السیادة والبلطجة والتفاخر والإسراف لها ثمن باهظ.



وأن

السیادة في هذه المنطقة واضحة.



فإذا کان من المفترض ألا تصدّر قطرة

واحدة من نفط ایران، فلن تخرج قطرة واحدة لأيّ دولة إقلیمیة ،مشيرا

إلى أن السعودیة تواجه مشکلة رئیسة في تصدیر نفطها من

#باب_المندب مع وجود قوّات أنصار الله التي تبعد حوالي خمسة

وستّین کیلومتراً عن المضيق.

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