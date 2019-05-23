2019/05/23 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الاعلام الأمني: استشهاد وإصابة 3 أشخاص بانفجار الكرابلة

23/05/2019 23:56:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

استشهد واصيب 3 أشخاص بانفجار السيارة المفخخة في منطقة الكرابلة غربي محافظة الأنبار.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), ان "الحادث أسفر عن احتراق عجلة نوع دوسري تابعة للحشد الشعبي داخل كراج غسل وتشحيم واستشهاد سائق العجلة واصابة صاحب الكراج ومنتسب".

وكانت عجلة مفخخة نوع كيا {حمل} انفجرت مساء اليوم كانت مركونة في منطقة الكرابلة بقضاء القائم غربي محافظة الانبار.

ت/م.م

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