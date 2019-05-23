هاتريك حمادي بديربي العاصمة يلحق اول هزيمة بمتصدر دوري الكرة الممتاز

2019/05/23 | 23:59

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بغداد اليوم

الحق فريق الجوية بكرة القدم اليوم الخميس، أول هزيمة بمتصدر دوري الكرة الممتاز الشرطة ، بهاتريك حمادي احمد والفوز 3-2، في امسية رمضانية جرت على ملعب الشعب الدولي بحضور جماهيري كبير ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

بداية المباراة والشوط الاول شهدت السرعة وتبادل الهجمات والتهديد الشرطاوي الاول بتسديدة مهند علي في الدقيقة الاولى مرت بجانب العمود الايسر، ومع مرور وقت الشوط شهد منتصف الميدان سيطرة جوية بزاهر ميداني وعلي قاسم ومحمد علي عبود ، فأرتفع الخط البياني للجوية في بناء الهجمات والضغط على مرمى محمد حميد ، ومن خطأ دفاعي للشرطة وكرة ساقطة امام حمادي احمد في الدقيقة 12 سددها هزت شباك الشرطة بالهدف الاول، الشرطة لم يكن بيومه حيث ظهرت خطوطه مفككة مع خمول هجومي رغم انه لعب بمهاجمين وهما ميمي وعلاء عبد الزهرة، على عكس الجوية الذي لعب بمهاجم صريح واحد هو حمادي احمد الذي عاد في الدقيقة 22 بزيارة الشباك الشرطاوية والهدف الثاني من كرة مرفوعة بواسطة محمد قاسم جاءت بالمقاس على راس حمادي ارسلها بالمباشر الى الشباك، الهدف الجوي الثاني وضع الشرطة بموقف حرج فجاء الرد بتقليص الفارق في الدقيقة 35بواسطة علاء عبد الزهرة، والغى الحكم واثق محمد هدفا جويا بعد هدف الشرطة مباشرة على اساس انه لم يعلن عن ضربة البداية والتي جاء منها الهدف لينتهي الشوط الاول جوي 2-1.

الشرطة عاد مع بداية الشوط الثاني وهدف التعديل في الدقيقة ٦ منه و٥١ من المباراة برأسية علاء عبد الزهرة، واشتدت المباراة بعد التعادل خاصة من جانب الجوية الذي فقد نشوة التقدم ،فذهب ضاغطا بكل خطوطه من اجل العودة للتفوق ،لكن التسرع اضاع عليه فرص عدة، حتى الدقيقة 80 وعودة حمادي احمد للمرة الثالثة وهدفه الشخصي الثالث لفريقه لينهي اللقاء بفوز ثمين للجوية 3-2.

وبفوز الجوية اليوم قلص الفارق مع المتصدر الى 6 نقاط حيث الشرطة بنقاطه 67 والصدارة، فيما ارتفع رصيد الجوية الى النقطة 61 مع مباراة مؤجلة له امام الزوراء.

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