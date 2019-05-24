2019/05/24 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مساعد مدرب الجوية: الفوز على الشرطة اعادنا للمنافسة وتأجل حسم اللقب

تأریخ التحریر: : 2019/5/24 0:02

• 2 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعد مدرب الجوية: الفوز على الشرطة اعادنا للمنافسة وتأجل حسم اللقب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعد مدرب الجوية: الفوز على الشرطة اعادنا للمنافسة وتأجل حسم اللقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).