الحلبوسي يبحث مع الهميم دعم الخطاب الديني المعتدل ورصِّ الصفوف

2019/05/24 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس ديوان الوقف السني الدكتور عبد اللطيف الهميم

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