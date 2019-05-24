كوردستان تصدر قراراً لصالح موظفين من الاتحاد الوطني

2019/05/24 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الخميس، قرارا بالغاء قرار سابق بنقل الدرجات الوظيفية الخاصة بموظفين تابعين للاتحاد الوطني الكوردستاني يعملون في رئاسة اقليم كوردستان.

وجاء في بيان نشر على موقع مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني انه تم الغاء قر ار نقل درجات وظيفية لموظفين تابعين للاتحاد الوطني الكوردستاني في ديوان رئاسة اقليم كوردستان الى وزارات اخرى في حكومة الاقليم.

واشار الى انه بعد ان قام رئيس ديوان رئاسة حكومة الاقليم في 12 من ايار الجاري باصدار كتاب بالعدد 319 ب، نص على نقل 28 موظفا من حصة الاتحاد الوطني الى وزارات اخرى في حكومة الاقليم، والذي كانت له ردود افعال كثيرة، صدر اليوم الخميس 23 ايار قرار بالغاء قرار النقل، ومن المقرر ان يبق الموظفون المشار اليهم في اماكنهم السابقة وتم تبليغهم بالدوام فيها اعتبارا من الاسبوع المقبل.

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