القبض على شخص قتل زوجته وابنه في واسط

2019/05/24 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة واسط، الخميس، القاء القبض على شخص قام بقتل زوجته واصاب ابنه في المحافظة.

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