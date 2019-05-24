استشهاد واصابة 7 مواطنين بانفجار مفخخة في القائم

2019/05/24 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الخميس، باستشهاد واصابة 7 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في قضاء القائم غربي محافظة الانبار.

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