القبض على عصابة تبتز الكترونيا طالبات جامعة الانبار

2019/05/24 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة الانبار، الخميس، القاء القبض على عصابة ابتزاز الكترونية، تستهدف طالبات جامعة المحافظة.

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