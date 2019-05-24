متداركا خيبته.. ترامب : لا أرى حاجة في إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط

2019/05/24 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن لا حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب إيران، معلنا استعداده إجراء هذه الخطوة عند

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