2019/05/24 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ان ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة عدا الأمنية والعسكرية يعد باطلا بعد 30 من حزيران المقبل.وجاء في الوثيقة التي حصلت “خطوة برس” على نسخة منها والصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، والموجهة الى الوزارات كافة”، إنه ” انسجاما مع المادة 58 في قانون الموازنة العامة التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



مجلس الوزراء: ملف إدارة المناصب بالوكالة باستثناء الأمنية والعسكرية باطلة بعد حزيران المقبل وكالة خطوة برس.

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