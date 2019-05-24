ديربي بغداد: الصقور تتغلب على القيثارة الخضراء وسط حضور جماهيري كبير

2019/05/24 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أنظار عشاق الكرة العراقية كانت تتجه صوب ملعب الشعب الدولي عند الساعة العاشرة مساءً، والذي احتضن قمة مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بين المتصدر الشرطة ووصيفه القوة الجوية وانتهت لصالح الصقور على حساب القيثارة الخضراء بثلاثة اهداف لهدفين .القائد حمادي احمد قاد فريقه لفوز […]

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