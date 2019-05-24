القبض على عصابة تهريب أدوية مغشوشة في بغداد

2019/05/24 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية من القاء القبض على شخصين متورطين بتهريب مواد تدخل في تصنيع الأدوية المغشوشة وتغليفها في أحد سيطرات العاصمة بغداد.وذكر بيان لمكتب مفتش الداخلية ان “عملية القاء القبض على الشخصين جاءت نتيجة لقيام إحدى مفارز مكتب تفتيش السيطرات والطرق الخارجية […]

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