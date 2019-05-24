2019/05/24 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ استشهاد وإصابة 4 مدنيين بجريمة "خسيسة" للدواعش شمالي تكريت

24/05/2019 00:28:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع/ تكريت/م.ف

استشهد وأصيب 4 مدنيين بينهم امرأة، بجريمة "خسيسة" للدواعش شمالي محافظة صلاح الدين.

وذكر مدير ناحية الزوية لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ),عن" استشهاد امرأة ورجل فيما أصيب اثنين اخرين بحروح متفاوتة في قرية الزوية شمالي المحافظة، بعد هجوم أقدمت عليه ثلة من مرتزقة داعش الارهابية المختبئة في جحورها، مستغلة فترة الفطور لقتلهم"، واصفاً الهجوم بالأفعال الخسيسة لداعش".

وأشار الى" وصول قوات سوات الى مكان الحادث في قرية الزوية، وانتشار مكثف لقوات الحشد الشعبي المتواجدة في القرية، بالإضافة الى وصول طيران الجيش الى مكان الحادث".

ت/م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ استشهاد وإصابة 4 مدنيين بجريمة "خسيسة" للدواعش شمالي تكريت) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ استشهاد وإصابة 4 مدنيين بجريمة "خسيسة" للدواعش شمالي تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).