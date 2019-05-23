رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس ديوان الوقف السني

2019/05/24 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي رئيس ديوان الوقف السني الدكتور عبد اللطيف الهميم.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة دعم الخطاب الديني المعتدل ورصِّ الصفوف؛ لتعميق التماسك الوطني وروح التعاون والتعايش بين أبناء الشعب العراقي، وتوحيد المواقف بوجه مروجي التفرقة والنعرات الطائفية.

كما بحث اللقاء أهمية توعية المجتمع بنبذ الظواهر السلبية كالمخدرات وغيرها من التي تتفشى فيه، وأن تكون لرجال الدين مساهمة فاعلة في التصدي لهذه الظواهر وبناء مجتمع سليم.

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