استشهاد وإصابة 4 مدنيين بجريمة

2019/05/24 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين:الفرات نيوز} استشهد وأصيب 4 مدنيين بينهم امرأة، بجريمة "خسيسة" للدواعش شمالي صلاح الدين.

وذكر مدير ناحية الزوية لمراسل {الفرات نيوز} عن" استشهاد امرأة ورجل فيما أصيب اثنين اخرين بحروح متفاوتة في قرية الزوية شمالي المحافظة، بعد هجوم أقدمت عليه ثلة من مرتزقة داعش الارهابية المختبئة في جحورها، مستغلة فترة الفطور لقتلهم"، واصفاً الهجوم بـ" الأفعال الخسيسة لداعش".وأشار الى" وصول قوات سوات الى مكان الحادث في قرية الزوية، وانتشار مكثف لقوات الحشد الشعبي المتواجدة في القرية، بالإضافة الى وصول طيران الجيش الى مكان الحادث".انتهىبواسطة: احمد التمار

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