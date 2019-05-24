2019/05/24 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفتشية وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، عن ضبط عصابة متخصصة بتصنيع الأدوية المغشوشة وتهريبها الى بغداد، مبينة ان التحقيقات ما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عصابة تصنع الأدوية المغشوشة وتهربها إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عصابة تصنع الأدوية المغشوشة وتهربها إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).